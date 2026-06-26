Мицкоски видя организирана българска кампания в Северна Македония

Зад "провокациите, случили се в последно време, стои организирана българска кампания" в Северна Македония, която, "чрез една или две политически фигури, има за цел да промотира неприемливи неща".

Това заяви в интервю за MРT по повод двете години от управлението на ВМРО-ДПМНЕ премиерът на страната Християн Мицкоски.

„Това е по-широк опит за влияние тук. Един доста опитен дипломат, в един от разговори ни преди 7-8 години ми каза: ако някога си мислите, че нещата в политиката се случват случайно, повярвайте ми, не е така. Грешите, защото просто не сте били информирани какво е планирал някой. Така че аз имам много малко вяра в случайностите в политиката", каза Мицкоски.

В продължилото повече от два часа интервю, което включваше вътрешнополитически въпроси, въпроси, свързани с икономиката и с блокираната евроинтеграция на страната Мицкоски отново разви тезата си за необходимост от заключения на Европейския съвет, като гаранция, че по време на преговорите с ЕС страната няма да се сблъска с още български искания, коментира и публикувания в социалните мрежи документ, свързан с пътуването на семейството му до Пампорово, което определи като „дипломатически скандал".

В документа, публикуван във фейсбук група, се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите".

На пресконференция вчера Муцунски определи ситуацията като "абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави", като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая.

Отношенията межде България и Северна Македония се обтегнаха през последните няколко седмици. В средата на юни две коли на българското посолство в Скопие бяха подпалени умишлено от минувач. Това се случи непосредствено преди дебата в Европейския парламент на 16 юни по доклада за напредъка на Северна Македония.

Инцидентът обедини българските евродепутати, които изразиха дълбоко съжаление от проявите на нетърпимост от съседите и коментираха опитите на официалния докладчик за Северна Македония - австрийския евродепутат Томас Вайц от групата на Зелените, да смекчи текстовете, свързани с научната интерпретация на историята.

Евродепутатите обаче отхвърлиха третата поправка на докладчика Томас Вайц за отпадане на прословутия парагараф 73 от доклада за напредъка на страната по пътя ѝ към евроинтеграцията за 2025 г. Въпросната точка настоява съвместната историческа комисия между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати, стъпвайки единствено на обективни, автентични и доказани исторически източници и документи, съгласно залегналото във Втория протокол от Договора за добросъседство.