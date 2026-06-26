Мицкоски видя организирана българска кампания в Северна Македония

Зад "провокациите, случили се в последно време, стои организирана българска кампания" в Северна Македония, която, "чрез една или две политически фигури, има за цел да промотира неприемливи неща".
Това заяви в интервю за MРT по повод двете години от управлението на ВМРО-ДПМНЕ премиерът на страната Християн Мицкоски.
„Това е по-широк опит за влияние тук. Един доста опитен дипломат, в един от разговори ни преди 7-8 години ми каза: ако някога си мислите, че нещата в политиката се случват случайно, повярвайте ми, не е така. Грешите, защото просто не сте били информирани какво е планирал някой. Така че аз имам много малко вяра в случайностите в политиката", каза Мицкоски.
В продължилото повече от два часа интервю, което включваше вътрешнополитически въпроси, въпроси, свързани с икономиката и с блокираната евроинтеграция на страната Мицкоски отново разви тезата си за необходимост от заключения на Европейския съвет, като гаранция, че по време на преговорите с ЕС страната няма да се сблъска с още български искания, коментира и публикувания в социалните мрежи документ, свързан с пътуването на семейството му до Пампорово, което определи като „дипломатически скандал".
В документа, публикуван във фейсбук група, се иска осигуряване на транспортен коридор на съпругата и сина на Мицкоски, а "при възможност и полицейски ескорт за целия престой на гостите".
На пресконференция вчера Муцунски определи ситуацията като "абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави", като поиска извинение и бърза реакция от българските институции за разрешаване на случая.
Отношенията межде България и Северна Македония се обтегнаха през последните няколко седмици. В средата на юни две коли на българското посолство в Скопие бяха подпалени умишлено от минувач. Това се случи непосредствено преди дебата в Европейския парламент на 16 юни по доклада за напредъка на Северна Македония.
Инцидентът обедини българските евродепутати, които изразиха дълбоко съжаление от проявите на нетърпимост от съседите и коментираха опитите на официалния докладчик за Северна Македония - австрийския евродепутат Томас Вайц от групата на Зелените, да смекчи текстовете, свързани с научната интерпретация на историята.
Евродепутатите обаче отхвърлиха третата поправка на докладчика Томас Вайц за отпадане на прословутия парагараф 73 от доклада за напредъка на страната по пътя ѝ към евроинтеграцията за 2025 г. Въпросната точка настоява съвместната историческа комисия между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати, стъпвайки единствено на обективни, автентични и доказани исторически източници и документи, съгласно залегналото във Втория протокол от Договора за добросъседство.