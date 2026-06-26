Расте броят на разводите в Германия, все по-малко двойки се женят

Расте броят на разводите в Германия през 2025 г., като около 130 100 брака са били разтрогнати по съдебен ред. Това представлява ръст от 0,6% спрямо предходната година, съобщи Федералната статистическа служба, цитирана от ДПА.

В дългосрочен план обаче броят на разводите намалява вече повече от 20 години, с малки изключения, предаде БТА.

През 2025 г. разводите са били с 39,2% по-малко в сравнение с 2003 г., когато беше отчетена най-високата стойност от обединението на Германия насам. Рекордно ниско ниво беше регистрирано през 2023 г., последвано от леко увеличение.

Все по-малко хора сключват брак. През 2025 г. 348 800 двойки са се оженили, което е най-ниският брой от 1950 г. насам. Това представлява спад от 0,1% спрямо предходната година и от 8,9% в сравнение с 2003 г.

Миналата година разводите са настъпвали средно след 14 години и седем месеца брак. Около 16% от двойките са се развели в годината на сребърната си сватба или по-късно. През 90-те години на миналия век този дял все още беше под 11%.

Друга дългосрочна тенденция е, че делът на разводите, при които има едно дете, намалява, докато делът на разводите, при които има две или повече деца, се увеличава, съобщи Федералната статистическа служба.

През 2025 г. деца са били засегнати при малко над половината от всички разводи – 51,7%. В тези случаи 47,6% от двойките са имали едно дете, 40,5% – две, а 11,9% – три или повече. Общо около 113 400 непълнолетни са били засегнати от разводите.

В 81% от случаите браковете са били разтрогнати след предварителен едногодишен период на раздяла. Общо 18% от разводите са били след тригодишна раздяла. В 1% от случаите са били приложени разпоредби за развод преди изтичането на едногодишния период на раздяла или разпоредби на чуждестранно право.

Около 90% от молбите за развод са били подадени със съгласието на другия съпруг, а 5,8% са били подадени съвместно. В останалите 4,1% от случаите другият съпруг не е дал съгласието си.

Еднополовите двойки са съставлявали 1,3% от разводите през 2025 г., или общо около 1700 случая, което е ръст от 10% спрямо предходната година. Еднополовите двойки могат да сключват брак в Германия от 2017 г. През 2025 г. 339 900 брака са били между мъж и жена, а 8900 – между лица от един и същи пол.