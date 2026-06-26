Турция изпраща спасителен екип с кучета във Венецуела

Турция ще изпрати спасителен екип във Венецуела след земетресението от 7,5 по Рихтер, което нанесе значителни щети като към настоящия момент официалният брой на жертвите достигна 235, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Екипът трябва да отлети днес от летище „Ататюрк", предаде БТА. Подготовката по изпращането му е осъществена в координация между Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуация (AFAD), Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и Главната дирекция по сигурност в Президентството на Република Турция.

В координация с Генералния щаб e осигурен военно-транспортен самолет А-400М. Спасителни екипи и екипите за оказване на първа помощ със състав от 37 души ще бъдат осигурени от териториалните дирекции на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в Измир и Денизли. Шест спасителни екипа са осигурени от Министерството на здравеопазването в Турция, Червеният полумесец в Турция ще изпрати двама свои служители, две кучета-спасители и три коли, предназначени за спасителни акции.

Министерството на външните работи на Турция чрез Посолството на страната в Каракас продължава да следи ситуацията отблизо и да извършва анализ на нуждите във Венецуела след труса.

Европейската комисия изпраща спешна помощ към Венецуела след двете опустошителни земетресения. Досега осем държави от ЕС - Чехия, Испания, Италия, Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Нидерландия - са заявили, че предоставят помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита.