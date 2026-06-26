55 души се удавиха във Франция заради горещините

55 души са се удавили във Франция за последните дни заради горещата вълна. В две трети от страната бе въведен максимален червен код за опасно горещо време, съобщи днес френското правителство, като изрази опасения, че броят на жертвите може да се увеличи още, предаде Франс прес.

"Снощи броят беше 55 (удавени), но се опасяваме, че ситуацията ще се развие неблагоприятно", заяви министърката на спорта Марина Ферари по телевизия "Франсенфо", предаде БТА.

По думите на министърката "65 процента от тези случаи на удавяне са станали на места за къпане, които не са охранявани или не са разрешени".

Над 51 милиона жители на страната трябваше вчера да търсят разхлаждане заради непоносими температури, които подтикнаха предимно младите хора да търсят всякакви възможности за къпане, включително на опасни или неохраняеми места.

През лятото на миналата година 409 души са загинали от удавяне във Франция, което представлява увеличение с 16 процента спрямо 2024 г. според здравните власти. Сред жертвите има 57 деца и тийнейджъри.

Според изчисления на АФП поне 150 милиона жители на Европа, от които над 50 милиона в Германия и над 30 милиона във Франция, се очаква да бъдат изложени на температури над 35 градуса в някакъв момент на днешния ден.

Като цяло максималните температури се очаква да надхвърлят 30 градуса за над 420 милиона жители в Европа (с изключение на Турция), което представлява около седем от всеки десет души. Този анализ, базиран на прогнозите на германската метеорологична служба и на прогнозите за населението през миналата година на Съвместния изследователски център, съвпада с данните на австрийската неправителствена организация "Климадашборд" (Klimadashboard).