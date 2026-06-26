Иран: Американското военно присъствие в Персийския залив разделя региона

Иран заяви, че американското военно присъствие в Персийския залив е повод за несигурност и разделение в региона, предаде БТА по информация на Ротерс.

Според официалните власти в Техеран съвместното изявление на САЩ и страните от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) представлява „намеса и съдържа безотговорни и провокативни позиции".

В изявлението се отправя призив за „свободно, безусловно и неограничено корабоплаване" в Ормузкия проток, без такси или „опити за установяване на контрол", и заявиха, че трайният мир трябва да включва решаване на въпросите, свързани с иранските балистични ракети и дронове, както и с подкрепата на Техеран за свързани с него групировки.

Министерството на външните работи на Иран повтори позицията си, че Ормузкият проток трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство със САЩ.