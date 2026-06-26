Европол следи 700 престъпни мрежи с 400 хил. членове в 118 държави

Заплахата от организираната престъпност остава силна и дълбоко вкоренена в Европа, се посочва в доклад на европейската полицейска служба "Европол", представен днес от Европейската комисия. В доклада е оценена дейността на над 700 престъпни мрежи с над 400 000 членове от 118 държави. Отчита се, че 85 на сто от мрежите използват законни бизнес структури, а дейността им е свързана с тежки престъпления, включително търговия с наркотици, киберпрестъпления, каналджийство, трафик на хора, измами и пране на пари.

Тези престъпници все повече използват новите технологии и световните търговски потоци, за да продължават и разширяват своите дейности. Те вече не действат самостоятелно, а като част от престъпна среда, която бързо се приспособява, допълва "Европол".

Правоприлагащите власти в ЕС трябва не само да преследват престъпниците, а и да работят за запълване на празнотите, използвани от организираната престъпност, препоръчва доклад на европейската полицейска служба "Европол", представен днес от Европейската комисия.

По-рано тази седмица ЕК предложи "Европол" да разгърне присъствието си в ЕС. За да се справят с престъпленията, полицията, митниците, прокурорите и съдилищата трябва да работят в тясно сътрудничество, се посочва в предложението на комисията.