Унгария отзовава 37 свои посланици, сменя ги с нови лица

Унгария ще отзове 37 ръководители на дипломатически мисии като първа стъпка от обновяването на ръководния състав на задграничните си представителства, съобщи външният министър Анита Орбан, цитирана от агенция МТИ.

В социалните мрежи тя заяви, че при част от дипломатите мандатите им изтичат. В други случаи решението е продиктувано от стремежа интересите на Унгария да бъдат представлявани от посланици, които могат "надеждно и ефективно" да защитават страната в съответствие с новите приоритети на външната политика, предаде БТА.

Орбан заяви, че мярката е част от по-широко професионално обновяване на дипломатическата служба и изграждането на дипломатически корпус, който работи на високо професионално ниво.

"Имаме нужда от посланици и дипломати, които активно допринасят за реализирането на външнополитическите цели на Унгария и за укрепването на способността ѝ да отстоява интересите си на международно равнище", каза тя.

"Ефективното представяне на външнополитическите, икономическите и националните стратегически интереси на Унгария може да се основава единствено на висококвалифициран, мотивиран и професионален дипломатически корпус. Това ще позволи на министерството занапред да подпомага още по-ефективно реализирането на международните цели и на останалите държавни институции", добави Орбан.