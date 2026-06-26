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Иран засече израелски военни самолети наблизо, заплаши с отговор

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Иран засече израелски военни самолети наблизо, заплаши с отговор. СНИМКА: Илюстративна

Иран съобщи, че израелски военни самолети са засечени над въздушното пространство в близост до Ислямската република, съобщи иранската агенция Фарс, цитирана от ДПА.

Военното командване заяви, че смята самолетите, които се приближили към Иран, за заплаха, но не посочва къде са самолетите, допълни БТА.

ДПА отбелязва, че информацията не може да бъде потвърдена.

Иран „запазва правото си да отговори на такива мерки", ако САЩ не успеят да озаптят Израел, се посочва в изявлението.

САЩ и Иран са в процес на експертни преговори за сключване на трайно мирно споразумение, след като в края на февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Иран засече израелски военни самолети наблизо, заплаши с отговор. СНИМКА: Илюстративна

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