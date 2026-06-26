Евродепутати питат ЕК дали затлъстяването ще бъде признато за хронично заболяване

Евродепутати, сред които и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, отправиха официален парламентарен въпрос до Европейската комисия за необходимостта от признаване на затлъстяването като хронично заболяване на европейско ниво и предприемането на по-координирани действия за неговата превенция и лечение, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Според данни на Евростат над половината от възрастните граждани на ЕС (50,6%) са с наднормено тегло, а 17% страдат от затлъстяване. Световната здравна организация вече определя затлъстяването като хронично заболяване, а медицинските доказателства показват, че то е свързано с повишен риск от поне 13 вида рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и психични разстройства. Годишните икономически разходи заради затлъстяването в Европа се оценяват на около 70 млрд. евро, изтъкват в мотивите си евродепутатите.

„Затлъстяването не е въпрос единствено на личен избор или начин на живот. Вече има достатъчно много медицински изследвания, които сочат, че това е сериозно хронично заболяване и изисква навременна диагностика, достъп до подходящо лечение и последователни политики за превенция. На този фон подходът в различните държави членки остава неравномерен, а съдейки по тенденциите, и неефективен. Експертни оценки също показват, че затлъстяването остава сериозно недиагностицирано и недостатъчно лекувано както у нас, така и в цяла Европа", коментира Емил Радев.

В своя въпрос до Комисията евродепутатите питат дали Европейската комисия възнамерява официално да признае затлъстяването като хронично заболяване в рамките на европейската политика в областта на общественото здраве. Специално внимание се обръща на необходимостта държавите членки да получат подкрепа в сферата на научните изследвания, диагностиката и лечението. Членовете на Европейския парламент настояват и за мерки срещу дискриминацията на хората, страдащи от затлъстяване, като поставят особен акцент върху децата, които често стават жертва на подигравки, тормоз и социална изолация заради теглото си, включително и в онлайн среда.

Данни от Европейския регионален доклад за затлъстяването на Световната здравна организация и Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания показват, че 6 от всеки 10 възрастни българи живеят с наднормено тегло или затлъстяване. България се нарежда на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните.

Тревожна е и ситуацията сред децата. Над 220 000 ученици в страната имат наднормено тегло или затлъстяване и България заема пето място в Европа по разпространение на затлъстяването сред децата. Проблемът засяга все повече млади хора, което също потвърждава необходимостта от навременни мерки за превенция, ранна диагностика и достъп до адекватна медицинска помощ.