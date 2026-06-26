Седем души са арестувани за експлозията в синагога в Лиеж през март

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Седем души бяха арестувани при претърсвания на адреси в рамките на разследването на експлозията в синагога в белгийския град Лиеж през март, потвърди белгийската федерална прокуратура, цитирана от агенция Белга.

Акцията е извършена по разпореждане на разследващ съдия като част от федерално разследване за предполагаемо терористично престъпление, предаде БТА.

От прокуратурата обясниха, че на този етап не може да бъде предоставена допълнителна информация за разследването.

Експлозията стана на 9 март пред главния вход на синагогата. При инцидента нямаше пострадали, но бяха нанесени значителни материални щети. Стъклата на синагогата и на съседни сгради се пръснаха, а входната врата на синагогата беше повредена от възникналия пожар.

По-късно беше разпространен видеозапис, на който се вижда маскиран мъж в района на експлозията.

След нападението представители на еврейската общност заявиха, че е възможно това да е антисемитска атака, а федералната прокуратура посочи, че съществуват признаци за евентуално терористично престъпление.

След инцидента белгийското федерално правителство разположи военни за подпомагане на полицейската охрана на обекта. Синагогата беше отворена отново два месеца след експлозията.