Тръмп се връща в хотел, където бе осуетен потенциален опит за убийството му

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес за първи път ще се върне в популярен хотел във Вашингтон, след като заради въоръжен нападател през април бе отложена ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, предаде Ройтерс.

Очаква се Тръмп да пристигне в хотел „Хилтън" във Вашингтон, за да произнесе реч по време на ежегодното събитие „Път към мнозинство" на организацията „Коалиция за вяра и свобода", съобщи БТА.

Държавният глава напусна преждевременно събитието на 25 април, след като въоръжен с ловна пушка мъж се опита да премине покрай служителите на Сикрет Сървис, които охраняваха балната зала на хотела.

„Коалиция за вяра и свобода" е религиозна група, която подкрепя Тръмп. Президентът републиканец от своя страна подкрепя много от каузите на групата, включително усилията ѝ да забрани на транссексуални атлети да участват в спортове за жени.

Християни, които подкрепят Израел, обаче го разкритикуваха заради споразумението за прекратяване на огъня с Иран. Противници на аборта също отправят критики срещу Тръмп, защото смятат, че администрацията му е прекалено толерантна.

Очаква се мерките за сигурност да бъдат затегнати за днешното събитие. Служител от Сикрет Сървис заяви, че мерките за сигурност на президента „постоянно еволюират, за да отговорят на днешната влошена среда на сигурност".

„Въпреки че съществуващият план за сигурността на ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом през април 2026 г. ефективно спря идентифицираната заплаха, агенцията постоянно преразглежда общото си ниво на готовност и, ако е необходимо, ще внесем промени", добави служителят.

Асоциацията на кореспондентите в Белия дом планира да организира по-ограничена версия на отменената си вечеря в края на юли и в различен хотел.