Папа Лъв XIV: Да разрешаваме конфликтите като човешки същества, а не като зверове

Войната "никога не е благословена от Бога", заяви папа Лъв XIV при откриването днес на среща на кардиналите от цял свят. Той подчерта, че Католическата църква носи пророческо послание за мир към свят, опустошен от конфликти, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Папата свика кардиналите на двудневната среща в отговор на тяхно искане да бъдат консултирани по-често, отколкото по време на 12-годишния понтификат на папа Франциск, който имаше склонност да управлява самостоятелно.

Кардиналите имат две основни задачи: да съветват папата, докато той е жив, а след смъртта му да изберат нов.

След първоначална сесия през януари, известна като консистория, американският папа покани кардиналите отново за втори кръг този уикенд. Дневният ред, който той определи за срещите при закрити врати, включва обсъждане на настоящата международна обстановка, неговата неотдавнашна енциклика за изкуствения интелект и усилията на църквата да се вслушва повече в нуждите на обикновените вярващи.

Първоначално дневният ред беше съставен така, че да обхване и други въпроси, включително напрежението около традиционната литургия на латински, която отдавна е източник на разединение в църквата. Литургията обаче беше изключена от дневния ред, тъй като въпросът ще достигне кулминация следващата седмица, когато отцепила се група традиционалисти-католици ще ръкоположи четирима нови епископи в нарушение на волята на Лъв XIV.

При откриването на сесията Светият отец призова кардиналите да го подкрепят в неговото служение.

"Имам нужда от вашата силна, ясна и публична подкрепа", каза той. "Трябва да се чувствам подкрепен от вас като от братя."

От кардиналите е поискано да не дават изявления пред медиите, докато са в Рим, и само встъпителните и заключителните думи на папата ще бъдат оповестени публично, уточнява АП.

"Войната никога не е достойна за човечеството и никога не е била благословена от Бога", заяви Лъв XIV. "Защото, дори и да разполагаме с високотехнологични оръжия, Създателят ни е дарил разум и свободна воля, за да разрешаваме конфликтите като човешки същества, а не като зверове", казал още главата на католическата църква.