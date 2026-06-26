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До 2 г. първият гръцки астронавт ще лети до международната станция

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Международната космическа станция МКС

Първият гръцки астронавт се очаква да лети до Международната космическа станция (МКС) през следващите до две години, съобщи БТА по информация на гръцкото издание „Прото Тема".

Подготовката за първа мисия на гръцки астронавт до МКС, определяна в страната като историческа, е била обсъдена на среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция „Максиму".

Първият гръцки астронавт Адрианос Големис влeзе в обучителна програма на Европейската космическа агенция през април т.г.

По време на срещата са били разгледани ползите, които първото участие на представител на Гърция в екипажа на Международната космическа станция ще има за гръцката научна общност. Предвижда се гръцкият астронавт да проведе експерименти и технологични демонстрации, предложени от десетки гръцки изследователски екипи, научни институции и университети, посочва изданието.

Изстрелването се очаква да бъде осъществено през следващите две години, а мисията ще продължи до три седмици. Тя е част от новата Национална космическа стратегия на Гърция с хоризонт до 2035 г.

На срещата са били обсъдени и инициативи за насърчаване на учениците към науката и практическото ѝ приложение, сред които ученически конкурс за конструиране на спътник и възможност ученици да изпращат въпроси до астронавтите на борда на Международната космическа станция.

Международната космическа станция МКС

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