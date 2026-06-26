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Гърция дава 15 млн. евро за справяне с водната криза на 9 острова

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Гърция дава 15 млн. евро за справяне с водната криза на 9 острова. СНИМКА: Pixabay

Гърция дава 15 млн. евро за справяне с водната криза на девет острова. С парите ще се финансират 10 проекта за подобряване на водоснабдяването и справяне с недостига на вода в девет островни общини, съобщи БТА по информация на електронното издание на в. „Катимерини".

Решението за включването на островните общини в програмата за управление на водите е подписано от министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру. Средствата ще бъдат предоставени по програма и ще бъдат насочени към островите Наксос, Скопелос, Аморгос, Астипалея, Родос, Лерос, Алонисос, Закинтос и Крит.

Проектите предвиждат ремонт и модернизация на остарялата водопроводна мрежа с цел ограничаване на загубите на вода и изграждане на нови разпределителни водопроводни мрежи.

Програмата включва също изграждането на нови инсталации за обезсоляване на морска вода и необходимата съпътстваща инфраструктура, за да се гарантира достатъчно водоснабдяване в районите, които изпитват недостиг на вода, посочва „Катимерини".

Извънредно положение заради недостиг на вода беше обявено в средата на юни на островите Тинос, Алонисос и Карпатос.

Гърция дава 15 млн. евро за справяне с водната криза на 9 острова. СНИМКА: Pixabay

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