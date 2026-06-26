Лавров опроверга Рубио: САЩ да изяснят каква им е ролята за конфликта в Украйна

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Руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на САЩ в опитите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Първият дипломат на страната влезе в задочен спор с американския държавен секретар Марко Рубио относно за това дали президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп са постигнали разбирателство по основните линии на мирно споразумение, когато се срещнаха в Аляска миналата година.

Русия твърди, че наистина е имало такова разбирателство, докато Рубио отрече, че е било постигнато каквото и да е споразумение.

"В Аляска имаше предложение, но нямаше споразумение в Аляска. Ако имаше споразумение, щяхме да имаме край на войната", заяви Рубио.

Путин и Тръмп се срещнаха в Аляска, където демонстрираха отлични отношения помежду си. Двамата президенти останаха доволни от срещата, но тя явно не е довела до конкретни резултати.

Лавров изложи най-подробната досега версия за това, което се е случило на срещата на върха през август миналата година.

Той каза, че Путин е прегледал поредица от предложения на САЩ, които пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф беше донесъл в Москва няколко дни по-рано.

"Ето защо, когато моят колега г-н Рубио казва, че в Аляска е имало само предложения, но не и споразумение, това повдига въпроса за това какво всъщност разбираме под "споразумение", каза Лавров.

"Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата страна е изразила съгласие с тези предложения, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно", цитира ТАСС казаното от Лавров.

Той добави, че цялата ситуация около ролята на САЩ трябва да бъде изяснена, посочва Ройтерс, цитира БТА.

Критичните коментари на Лавров и други руски официални лица през тази седмица сочат промяна в оценката на Москва за усилията на Вашингтон да сложи край на войната в Украйна, които са в застой, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран през февруари, пояснява Ройтерс.