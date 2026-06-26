Мая Санду: Агент на Москва е написал законопроекта за обединение на Румъния и Молдова

Президентът на Република Молдова Мая Санду твърди, че законопроектът за обединение на Румъния и Република Молдова, който бе приет от долната камара на румънския парламент в сряда, има за цел да дискредитира идеята за обединение, предава Диджи24, като се позовава на молдовски медии.

„Това е документ, предложен от агент на Москва, и целта на това действие е да се дискредитира идеята за обединение, нищо друго. Все едно утре да отида в парламента със законодателна инициатива, в която да напиша, че искаме Франция да стане част от Република Молдова. Моля правителството да го вземе под внимание. Обединението не се прави така, всички го разбираме много добре", коментира Мая Санду.

На въпрос дали в близко бъдеще може да се организира референдум по въпроса, тя отговори, че не вярва, че Република Молдова е близо до такъв сценарий, предаде БТА.

Законодателното предложение за обединение на Румъния и Република Молдова беше внесено от парламентарната група на националистическата партия „S.O.S. Румъния". В текста се посочва, че „парламентът на Румъния потвърждава привързаността си към разпоредбите на Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа в Хелзинки, който допуска възможността за промяна на границите по мирен и дипломатически път". Отбелязано е също, че парламентът на Румъния упълномощава правителството на страната незабавно да започне преговори с властите в Кишинев за финализиране на обединението с Република Молдова.

„След приемането на този закон и публикуването му в Държавен вестник ще бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, САЩ, НАТО, ООН и ЕС за изпълнение на разпоредбите на закона", се предвижда още в законопроекта.

Вносителите му твърдят, че в момента основните политически сили в Румъния и мнозинството в Република Молдова желаят подобно обединение.

Според неотдавнашно проучване на агенция ИНСКОП седем от 10 румънци (71,9 процента) биха гласували с „Да" на референдум за обединение на Румъния и Молдова. Според данните от анкетата 21,4 процента от румънците биха гласували с „Не", ако има референдум.

В Република Молдова мнозинството от гражданите не подкрепя идеята за обединение с Румъния, показват данни от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г. Анкетата показа, че почти 46 процента от молдовските граждани биха гласували против обединение, а над 33 процента „за".

Наскоро президентът на Румъния Никушор Дан каза, че „Румъния е готова", в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение на двете страни.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за британски журналисти през януари, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Част от територията на днешна Република Молдова (областта Бесарабия) е била част от Румъния през първата половина на 20 век. Това става след Първата световна война, когато Бесарабия се присъединява към Румъния през 1918 г. и остава под румънска администрация до 1940 г.