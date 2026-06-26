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Лидерът на "Хизбула": Постигнахме голяма победа над САЩ и Израел

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Наим Касем Снимка: Twitter/@warintel4u

Лидерът на „Хизбула" Наим Касем определи като голяма победа подписания меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, който доведе до прекратяване на огъня и в Ливан. Именно там действа радикалната организация. Според Касем това е "декларация за поражение" на САЩ и Израел и призова за безусловно изтегляне на израелските сили от Ливан, предаде Франс Прес.

„Израел няма друг избор, освен да изтегли напълно от всеки сантиметър от нашата ливанска земя. Израел трябва да си тръгне безусловно Те искаха голяма война за да ни унищожат, но ние успяхме да спрем тази агресия и да постигнем голяма победа",  обяви Касем телевизионно изявление, цитирано от БТА.

Неговото изказване дойде по повод Ашура – ден на траур в памет на смъртта на Хусейн, който е ключова фигура за шиитите. Касем също така похвали твърдата позиция на Иран по отношение на сключването на меморандума за разбирателство, който възприема като победа на "Хизбула".

Наим Касем Снимка: Twitter/@warintel4u

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