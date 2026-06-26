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Почина вокалистът на групата Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

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Дейвид Клейтън-Томас КАДЪР: Екс/@FarOutMag

На 84-годишна възраст е починал Дейвид Клейтън-Томас. Той е вокалист на американската група Blood, Sweat & Tears, предаде Асошиейтед прес.

Певецът е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител. Не е ясна причината за смъртта му.

Клейтън-Томас стана световноизвестен в края на 60-те години като гласа на една от най-популярните джаз-рок групи на епохата. С негово участие Blood, Sweat & Tears издаде албуми с милионни продажби и спечели две награди „Грами“, включително за албум на годината през 1969 г., когато изпревари The Beatles с продукцията Abbey Road.

Spinning Wheel, And When I Die и You’ve Made Me So Very Happy са сред най-известните песни на бандата. 

Роден във Великобритания и израснал в Канада, Клейтън-Томас преминава през трудна младост, преди да започне музикална кариера, която го отвежда на сцените на най-големите зали и фестивали в света, пише още Асошиейтед прес.

Дейвид Клейтън-Томас КАДЪР: Екс/@FarOutMag
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