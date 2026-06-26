Муцунски: България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората ни

България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония. Това каза външният министър Тимчо Муцунски, според когото страната ни трябва да помага за евроинтеграцията на Скопие и да не се занимава с "тривиални въпроси". Признаването на българите в конституцията на Северна Македония продължава да бъде основната пречка на държавата ни за присъединяване към Европейския съюз.

В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски посочи, че дори Северна Македония да приеме промените в конституцията, с които българите ще бъдат вписани в основния закон на страната, двете страни ще се сблъскът с нови проблеми.

,"София открито казва, че веднага, в първия момент, ще се сблъскаме с въпроси от двустранен характер, за които 26 държави членки и европейските институции казват, че не са част от преговорната рамка, но официална София казва, че са част от преговорната рамка".

По думите му става въпрос за протоколите между двете държави и особено за втория протокол, подписан от министрите на външните работи на България Теодора Генчовска и на Северна Македония Буяр Османи през 2022 г. Според Муцунски този протокол е „проблематичен и носи рискове" за Северна Македония.

„За него България казва, че той ни обвързва правно и създава ангажименти, които ще рефлектират на нашия път към ЕС. Препоръчвам внимателно да се следи всичко, което идва от официална София. Там никога не се казва, че промените в конституцията и Плана за действие (по правата на малцинствата и общностите в Северна Макeдония) са единственото условие по европейския ни път. Ключовото е „цялостната имплементация на европейския консенсус от 2022 г." Ние не можем да си позволим лукса да чакаме и виждате, че откакто в България има стабилно правителство, ние търсим срещи. И въпреки, че съм много разочарован от съдържанието на тези срещи, в тях има нещо позитивно и ме радва, че ние отворено говорим и стигаме до същината на проблема", каза Муцунски.

По думите му България цели да използва Съвместната историческа комисия между двете държави като политическо средство и „можете да чуете как определени членове на комисията я инструментализират по политически въпроси", а българските „членовете на Комисията и председателят ѝ си позволяват да коментират премиера на Северна Македония, представители на правителството".

„Докато има опити и желание Комисията да се използва като политически инструмент, тя няма да постигне резултати. И не постига резултати, защото се налага политически наратив, а не такъв, базиран на историография, на факти и документи. Вероятно целият регион, в който живеем, пък и цяла Европа има обща история, преплетена между държави, между народи, преди да съществуват нации и държави. За да ги удовлетворим (българите) - съгласявам се, че имаме обща история, но имаме различна памет за тази история. Например за това какво се е случвало на територията на тази страна по време на Втората световна война, историята е обща, но с много различна памет", каза Муцунски.

Министърът на външните работи на Северна Македония повтори тезата на правителството в страната, че ЕС е стратегически интерес, „но не е стратегически интерес да се приемат условия, които отново ще доведат до задънена улица".

„Трябват ни гаранции. Има много идеи и смятаме, че можем да намерим решение, което е важно за нас, но е важно и за ЕС заради доверието в ЕС. Две години работим по такова решение - казва Муцунски, цитиран от БТА. - Държим на принципите си, защото смятаме, че нашите аргументи не са базирани на политика на отпор. Не е стратегия, базирана на емоция и въз основа на нея имаме засилена комуникация с ключовите партньори, които са заинтересовани от нашата интеграция. Искаме да започнем преговори, които няма по-нататък да бъдат обусловени от нови двустранни въпроси", заяви Муцунски, според когото не е нужно Северна Македония да харчи пари за референдум, „при ясната позиция на общественото мнение – огромна част от гражданите са за влизане в ЕС, но са против такъв тип решения, които не дават предвидимост в процеса".