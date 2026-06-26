Доц. Николай Крушков, член на борда на директорите на хранителната компания, подчерта необходимостта от инвестиции в образованието и насърчаването на креативността

Трансграничните проекти, регионалното развитие и възможностите за привличане на повече инвестиции в Югоизточна Европа бяха темите във фокуса на третата регионална икономическа среща на върха на Американските търговски камари на България, Гърция и Турция.

Доц. Николай Крушков, член на борда на директорите на „Белла България“, участва в панела на тема транспорт, верига на доставки и производство. Той представи трите ключови предизвикателства пред веригите на доставките в глобален контекст днес. Това са военните конфликти (затварянето на Ормузкия пролив, например), митата (САЩ на Европа, Европа на Китай) и различните стандарти (нови правила за водачите на автомобили, характерни само за Гърция, или пък турския закон изискващ автомобилите с чужди регистрационни номера да бъдат управлявани само от лицето, което ги е внесло в страната, т.е. човекът, пресякъл границата с него).

Крушков подчерта, че тези предизвикателства могат да бъдат адресирани на регионално ниво чрез по-добро планиране на базата на сътрудничество, ясни приоритети и специализация. Според него ключовите индустрии, в които е задължително по-добро планиране, координиране и специализация са енергетиката, хранителната индустрия, транспортът и доставките. Изрично напомни, че „Белла България“ чрез своята логистична дивизия, осъществи за своя сметка транспортиране на ваксини по време на пандемията от Ковид19, именно защото разполага с най-съвременната транспортна техника с оглед сигурността и температурните режими на храните.

В събитието се включиха повече от 300 бизнес лидери от 15 държави от Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ. Целта е задълбочаване на регионалното сътрудничество и укрепване на икономическите връзки.