Изгориха наркотици за 600 млн. долара в Мианмар

Влъстите в Мианмар изгориха конфискувани наркотици на стойност 600 милиона долар. Това се случи на церемония по случай Международния ден на ООН за борба срещу злоупотребата с наркотици и незаконен наркотрафик.

В покрайнините на Янгон, най-големия град в Мианмар, днес се издигаха гъсти облаци черен дим, докато властите изгаряха над 50 тона хероин, опиум, кетамин, метамфетамин, марихуана и кристален метамфетамин — конфискувани незаконни наркотици на стойност около 600 милиона долара, съобщи Асошиейтед прес, цитира БТА.

Мианмар е един от най-големите производители на хероин и метамфетамин в света. Смята се, че бизнесът е контролиран от местни милиции, организирани от различните етнически групи в страната. Това доведе до гражданска война в страната, в която милициите се изправят срещу местното военно правителство, дошло на власт след преврат през 2021 г .

През януари военното правителство обяви, че е извършило най-големите в историята на страната конфискации на незаконни наркотици и оборудване за производство на дрога, иззети от общо 12 обекта за производство на наркотици по време на серия от рейдове в северната част на щата Шан.

Според полицията тази година пазарната стойност на унищожените наркотици е била повече от два пъти по-висока от миналогодишната. Много райони в Мианмар се контролират от отдавна установили се там милиции, много от които участват в борбата срещу военното правителство заедно с продемократични групи, които възникнаха, след като през 2021 г. военните отнеха контрола над страната от демократично избраната Аун Сан Су Чжи.

Правителството твърди, че милициите в страната използват незаконни наркотици за финансиране на въстанията си и не са склонни да се ангажират с какъвто и да е мирен процес, защото не искат да се откажат от доходоносната търговия с дрога.