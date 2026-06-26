Почина бившият руски министър на отбраната Сергей Иванов, който работи с Путин в КГБ

Бившият руски министър на отбраната, бивш ръководител на администрацията на Кремъл и специален президентски пратеник Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст. Той е работил заедно с Путин в КГБ, ФСБ и руското правителство. Беше сочен за наследник на Путин след временното му оттегляне като президент, но тогава Дмитрий Медведев стана президент.

На 16 февруари 2026 г. Путин отстрани Сергей Иванов от Съвета за сигурност на Русия. Официалната версия е, че той доброволно е подал оставка.

Той заемаше тази длъжност от 2016 г., като преди това беше ръководител на президентската администрация в продължение на близо пет години. На 16 февруари 2026 г. президентът Владимир Путин го отстрани от Съвета за сигурност на Русия.

Иванов бе и почетен президент на руската баскетболна лига.

„Сергей Борисович Иванов почина. Почетният президент на Обединената лига ВТБ почина на 73-годишна възраст", ​​се казва в изявление на организацията, цитиран от BBC.

При президента Борис Елцин Иванов е секретар на Съвета за сигурност, а през март 2001 г. става министър на отбраната при Путин. Той ръководи руското Министерство на отбраната до февруари 2007 г., а по-късно е заместник министър-председател в правителството на Путин.

Иванов е роден на 31 януари 1953 г. в Ленинград. Присъединява се към КГБ през 1975 г. От 1976 до 1977 г. работи в Управлението на КГБ за Ленинград и Ленинградска област, в същото звено като Путин. От 1991 до 1998 г. служи в Службата за външно разузнаване, а през 1998 г. е назначен за заместник-директор на Федералната служба за сигурност и става началник на отдела за анализ, прогнозиране и стратегическо планиране. След това Путин оглавява ФСБ. Оттам преминава на поста секретар на Съвета за сигурност на Русия.

Иванов, който познаваше Путин от 70-те години на миналия век, стана първият цивилен министър на отбраната на Русия и беше смятан за вероятен наследник на Путин. В крайна сметка един от дългогодишните съюзници на Путин, който се съревноваваше с Медведев в „битката на наследниците" през 2006-2007 г., така и не стана президент на Русия.