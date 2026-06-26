ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Никола Цолов стартира трети в Австрия

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23119256 www.24chasa.bg

Почина бившият руски министър на отбраната Сергей Иванов, който работи с Путин в КГБ

2952
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сергей Иванов през 2004 г. Снимка: wikimedia.org

Бившият руски министър на отбраната, бивш ръководител на администрацията на Кремъл и специален президентски пратеник Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст. Той е работил заедно с Путин в КГБ, ФСБ и руското правителство. Беше сочен за наследник на Путин след временното му оттегляне като президент, но тогава Дмитрий Медведев стана президент.

На 16 февруари 2026 г.  Путин отстрани Сергей Иванов от Съвета за сигурност на Русия. Официалната версия е, че той доброволно е подал оставка.

Той заемаше тази длъжност от 2016 г., като преди това беше ръководител на президентската администрация в продължение на близо пет години. На 16 февруари 2026 г. президентът Владимир Путин го отстрани от Съвета за сигурност на Русия.

Иванов бе и почетен президент на руската баскетболна лига.

„Сергей Борисович Иванов почина. Почетният президент на Обединената лига ВТБ почина на 73-годишна възраст", ​​се казва в изявление на организацията, цитиран от BBC.

При президента Борис Елцин Иванов е секретар на Съвета за сигурност, а през март 2001 г. става министър на отбраната при Путин. Той ръководи руското Министерство на отбраната до февруари 2007 г., а по-късно е заместник министър-председател в правителството на Путин.

Иванов е роден на 31 януари 1953 г. в Ленинград. Присъединява се към КГБ през 1975 г. От 1976 до 1977 г. работи в Управлението на КГБ за Ленинград и Ленинградска област, в същото звено като Путин. От 1991 до 1998 г. служи в Службата за външно разузнаване, а през 1998 г. е назначен за заместник-директор на Федералната служба за сигурност и става началник на отдела за анализ, прогнозиране и стратегическо планиране. След това Путин оглавява ФСБ. Оттам преминава на поста секретар на Съвета за сигурност на Русия.

Иванов, който познаваше Путин от 70-те години на миналия век, стана първият цивилен министър на отбраната на Русия и беше смятан за вероятен наследник на Путин. В крайна сметка един от дългогодишните съюзници на Путин, който се съревноваваше с Медведев в „битката на наследниците" през 2006-2007 г., така и не стана президент на Русия.

Сергей Иванов през 2004 г. Снимка: wikimedia.org

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание