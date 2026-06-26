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Броят на жертвите от земетресенията във Венецуела достигна 589

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Щети от земетресението във Венецуела. Снимка: Ройтерс

Броят на жертвите при двете разрушителни земетресения във Венецуела се увеличи до 589, а ранените са 2980, съобщи тази сутрин временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Асошиейтед прес.

Родригес направи това изявление, заобиколена от длъжностни лица и военни, приветствайки пристигането на спасителни екипи от цял свят във Венецуела.

„Ще спасим хората, които са затрупани. Работим неуморно по тази задача", заяви Родригес. Тя благодари за международната помощ от редица страни. 

САЩ изпрати военни кораби и самолети в помощ на Венецуела и 150 млн. долара за справяне с щетите от бедствието.

Делси Родригес посочи, че венецуелският щат Ла Гуайра е бил най-тежко засегнат от земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха страната в сряда вечерта, и отбеляза, че там ситуацията се контролира от военните, докато спасителните екипи търсят оцелели и раздават храна и вода, съобщава БТА.

Щети от земетресението във Венецуела. Снимка: Ройтерс

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