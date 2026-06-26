Унгария се готви да приеме еврото около 2030 г.

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Унгария се надява да приеме еврото около 2030 г., заяви новият премиер Петер Мадяр, който призна, че страната засега не изпълнява нито един от критериите. Най-трудното ще бъде намаляването на държавния дълг, допълни той.

Премиерът днес прие в Будапеща председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис за официални разговори.

Пиеракакис отказа да коментира кога Унгария ще може да се присъедини към еврозоната, но заяви, че Еврогрупата ще подкрепи усилията на страната за влизане във валутния съюз.

Мадяр разкритикува правителството на Виктор Орбан, че е подвело обществеността относно състоянието на държавните финанси по време на брифинг днес.

През уикенда правителството ще представи резултатите от преглед на публичните финанси, съобщи унгарският министър на финансите Андраш Карман. Докладът ще послужи като основа за изцяло преработен проектобюджет за 2026 г., който трябва да бъде внесен в парламент до края на август, добави той.

Бюджетният дефицит през тази година може да достигне 6,8 на сто от брутния вътрешен продукт, значително над първоначално планираните 5 на сто и повече от два пъти над 3-процентния праг, необходим за приемане на еврото, заяви Мадяр.

Проевропейският курс на Мадяр и мащабните му реформи за борба с корупцията, насочени към отмразяването на средствата от Европейския съюз, предизвика силно поскъпване на унгарските финансови активи.

Мадяр сложи край на 16-годишното управление на Орбан, след като спечели убедително парламентарните избори през април.