Кремъл разследва видео на ветеран, обвинил руски командири в изтезание на войници

Крем разследва видео в инстаграм, в което ветеран обвинява руски командири в Украйна, че изтезават и убиват войници, които не изпълняват „самоубийствени заповеди", предадоха Ройтерс и ТАСС. Той иска лична среща с Владимир Путин и предупреждава, че армията може да се обърне срещу властта.

Публикацията на ветерана Александър Лунин е гледана от 12 милиона души в рамките на 24 часа. В нея той не цитира доказателства и не назовава предполагаеми жертви или извършители. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече видеото "странно".

.„Получихме информация, че има такова видеообръщение, но все още не сме успели да се запознаем с него. Затова не мога да кажа нищо. Но, съдейки по думите ви, авторът на видеообръщението използва доста странни формулировки. Първо трябва да се запознаем с него", каза Песков в отговор на въпроса на репортер дали Кремъл е запознат с видеото, съобщи БТА.

Платформата Инстаграм е забранена в Русия и е достъпна само чрез виртуални частни мрежи, отбелязва Ройтерс.

Преди публикуването на видеото повечето руснаци не бяха чували за Лунин, който живее във Воронежка област. Не е ясно дали той е публикувал видеото по своя инициатива или, както намеква, представлява по-широкообхватни сили.

В публикацията си Лунин твърди, че хиляди руски войници, които се сражават в Украйна, са държани в ями, защото са отказали да изпълняват „глупави или самоубийствени заповеди", или за това, че са отказали да предадат пари на своите командири.

Според него войниците са били изтезавани и убити, и техните командири след това прикрили случилото се като заявили, че те са безследно изчезнали по време на сражения.

Лунин се появява във видеото си, облечен във военна униформа и с много медали. Той заявява, че ако скоро не му бъде осигурена лична среща с президента Владимир Путин на живо по телевизията, армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл.