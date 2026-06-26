Осъдиха на 13 години затвор управител на хотел в Истанбул за отравяне на четиричленно семейство

Улравител на хотел в Истанбул бе осъден на 13 години и 4 месеца затвор заради отравяне с фосфид на четиричленно семейство. В затвора за 18 години влизат и двамата собственици на фирмата за дезинфекция, извършила третирането на хотела, Служителят, извършил лично третирането, получава 12 години и 2 месеца присъда.

Семейство Бьоджек, германски турци, починаха по време на почивка в Истанбул през ноември м.г. след кратък престой в хотел, третиран с химически средства срещу гризачи. По-късно аутопсия установи, че използваният при обработката препарат е бил произведен на основата на алуминиев фосфид, чиято употреба е забранена в жилищни райони, и е станал причина за смъртта на семейството.

След провеждането на разследване по случая турската прокуратура излезе с обвинителен акт, с който поиска наказания от 2 години и осем месеца до 22 години и половина по обвинението за „причиняване на смъртта на няколко лица поради умишлена небрежност" за петима от общо шестимата обвиняеми по случая - трима служители на фирмата, която е третирала хотела с биоцидния препарат, и двама служители на хотела.

Първото заседание по делото за отравянето на четиричелнното семейство се състоя на 21 април.

В крайна сметка днес съдът постанови присъда от 13 години и 4 месеца затвор за управителя на хотела, присъди от по 18 години затвор за двамата собственици на фирмата за дезинфекция, извършила третирането на хотела, и присъда от 12 години и 2 месеца за служителя на фирмата, извършил лично третирането с опасния препарат в хотела. С днешното си решение съдът също така оправда двамата служители на хотела, които също бяха обвиняеми по случая, съобщи БТА.