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Малък самолет се разби в най-високия небостъргач в Пекин, властите забраниха снимките (Видео)

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Пекин Снимка: Twitter/@StephenMcDonell

Малък самолет се разби в най-високия небостъргач в китайската столица Пекин. Полицията затвори улиците около сградата и не разрешава на минувачите да правят снимки, предаде Ройтерс, като се позова на очевидци.

Небостъргачът „Ситик Тауър" в източната част на Пекин е на 108 етажа. Той е централата на държавния конгломерат „Ситик Груп" и е най-високата сграда в китайската столица.

На мястото има засилено полицейско присъствие, а някои улици, водещи към сградата, са затворени за автомобили. Полицаи трият снимки и отпращат хората далеч от сградата.

Два стъклени панела на един от високите етажи на сградата са повредени. Към момента няма официален коментар от страна на властите, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Засега няма информация за пострадали.

Почти всички публикациите за сградата в китайските социални мрежи за сградата от днес бяха бързо премахнати, но някои все пак бяха запазени.

Десетки полицейски автомобили и няколко пожарни са спрели на улиците около сградата.

Пекин Снимка: Twitter/@StephenMcDonell

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