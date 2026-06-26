Над 400 от големите градове на Европа в пещта. Жители: Задушаваме се!

Топлинната вълна ще удари и икономиката, инфраструктурата и селското стопанство, предупреди ООН

Горещата вълна, която задушава Западна Европа, е не само най-тежката и най-разпространената досега - тя съществува единствено заради глобалното затопляне. Това обявиха учени от World Weather Attribution (WWA), които в проучване установиха, че почти половината от 850-те най-големи града в Европа

преживяват най-лошия си топлинен стрес досега

- комбинация от високи температури и влажност. За да стигнат до заключението, изследователите сравнили данни от жегите на Стария континент от предходни години. През 2003 г. например еквивалентът на настоящата гореща вълна бил с цели 2° по-хладен, тъй като преди 23 г. нивата на глобалното затопляне все още са били по-ниски. А през 1976-а - година, също известна с по-екстремни жеги, горещата вълна е била 3,5° по-хладна.

“Задушавам се. Не мога да си позволя да си купя вентилатор. Нямам щори в апартамента си. През нощта не мога да спя, като в пещ е”, коментира пред “Гардиън” 60-годишният Абубакар, който живее в един от най-бедните райони на Париж. Ситуацията във Франция е една от най-обезпокоителните в цяла Европа - през последните дни

55 души се удавиха в опит да се разхладят

от палещото слънце, болниците са претоварени, властите спряха два ядрени реактора, различни мероприятия бяха отменени, училища затвориха, а консумацията на алкохол на обществени места е забранена.

Наред с това в сряда Франция счупи рекорда за най-горещия ден, отчитан някога в историята на страната. В цели 58 от 96 департамента беше обявен червен код за екстремни жеги, а термометрите в град Нант достигнаха до безпрецедентните 42°.

Абубакар наред с мнозина французи не изпитва само физическите последици от горещините. Възрастният мъж, който често се крие под сянката на дървото до блока си в най-горещите часове на деня, казва, че е плакал, докато гледал към апартамента си на четвъртия етаж, опасявайки се, че

вътре може да достигне 40°

В подобна ситуация се оказва и Самира - 35-годишна самотна майка, която живее в предградията на Париж. Сградата ѝ, подобно на много други, няма външни щори и подходяща изолация. В квартала, осеян с бетонни жилищни комплекси, липсва и достатъчно зеленина. В най-горещия ден - 24 юни, жената се чувства безсилна:

“Седнах и плаках, мислех, че ще умра

Домът ми е като фурна. Мога да използвам вентилатор само за малко от страх заради разходите за електричество. И допълва - Дните ми се струват безкрайни, докато се опитвам да защитя сина си от жегата”.

От жегите страда и Великобритания, която в петък за трети пореден ден счупи рекорда за най-висока отчетена юнска температура - 36,9° в Съфолк. Швейцария регистрира най-високата си юнска температура в историята в четвъртък в Базел - 38°. В същото време жп операторът на Германия обяви, че предлага безплатно анулиране на билетите за уикенда поради горещините.

Метеорологичната агенция на ООН отбеляза, че жегите в Европа наред с последици за здравето ще имат негативно влияние и за икономиката, инфраструктурата и селското стопанство.