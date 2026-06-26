Съветът на Европа: Швеция дискриминира мигрантите от ромски произход

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Съветът на Европа обвини Швеция в дискриманция на мигрантите от ромски произход. Това става след получени сигнали от неправителствени организации, според които на ромите е отказан достъп до медицински грижи.

По този начин Швеция е нарушила няколко разпоредби на Европейската социална харта, обявиха от Съветът на Европа.

В жалба, внесена през 2023 г., неправителствените организации "Амнести интернешънъл" и "Лекари на света" съобщиха за 129 случая, когато на роми или са били отказани необходимите медицински грижи, или е трябвало за заплатят пълната цена за тези услуги, които ги е разубедило да ги използват.

"Здравните грижи са основно условие за съхраняването на човешкото здраве" и блокирането на достъпа до здравни грижи на тези "уязвими мигранти от Европейския съюз" е дискриминация, постановиха експерти от комитета.

Съветът разкритикува също така разликата в отношението към ромите в сравнение с други хора без документи, съобщи БТА.