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Северна Македония забранява влизането в горите заради опасност от пожари

Маринела Величкова, БТА

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Пожар. Снимката е илюстративна

Северна Македония въвежда пълна забрана за влизане в горите заради опасност от пожари.

Поради повишената опасност и предотвратяване на възможни пожари от началото на юли в Северна Македония влиза в сила пълна забрана за движение в горите и горските територии, съобщиха от Министерството на земеделието, горите и водите.

Движение в горите ще бъде разрешено само с писмено разрешение, издадено от дъщерните дружества на  „Национални гори" и „Национални паркове" за стопанисваната от тях територия, а глобите за нарушаване на забраната са между 1500 до 2000 евро.

От началото на юни температурите на територията на Северна Македония са много високи - допълнителна предпоставка за пожари, с които страната се сблъсква всяка година през летния сезон. В рамките на вчерашния ден те са били шест, от които един все още е активен, съобщиха от Центъра за управление при кризи, а МВР информира за арестуван 55-годишен мъж, който предизвикал пожар, палейки суха трева в близост до регионалния път Тетово-Яжинце.

Пожар. Снимката е илюстративна

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