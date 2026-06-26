66-годишен генерал е основният съперник на Нетаняху на предстоящите избори

66-годишният генерал с твърдолинейни позиции Гади Айзенхот се очертава като основен съперник на Бенямин Нетаняху на предстоящите избори в Израел.

Бившият началник на израелските въоръжени сили, който изгуби един от синовете си в Газа и се хвали със своята „Доктрина Дахия" набира популярност в социологическите проучвания и би могъл да измести премиера Нетаняху от властта на предстоящите избори, съобщава Ройтерс.

Айзенкот гради имидж на човек извън политическите среди, войник и привърженик на твърдата линия в сферата на сигурността. Той използва скромния си произход и жертвите на семейството си като ярък контраст с пребиваващия от десетилетия по върховете на властта Нетаняху и продължаващите дела за корупция срещу него.

Докато израелците се подготвят да гласуват за първи път след травмата от атаката на „Хамас" от 7 октомври 2023 г. и опустошителните, но безрезултатни войни, които след това Израел започна в Газа, Ливан и Иран, социологическите проучвания показват, че много гласоподаватели започват да се обръщат срещу настоящата власт, отбелязват Ройтерс и БТА.

Новата партия на Айзенкот „Яшар" е на път да се класира втора по места в парламента след партията „Ликуд" на Нетаняху, показват проучванията в Израел. Това означава, че и на двете партии няма да им достигат значителен брой гласове за мнозинство.

„Яшар" (което на иврит означава „честен" или „искрен") обаче може да се окаже в по-добра позиция от „Ликуд" за сформиране на управленска коалиция, като работи с партии от по-широк политически спектър.

Все още не е определена дата за изборите, които се очаква да бъдат произведени до края на октомври.