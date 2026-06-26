Крал Чарлз III е сред най-големите данъкоплатци - плаща 12,9 млн. паунда (Обзор)

Монархът и принц Уилям няма да използват Бъкингамския дворец за свой дом

Британският крал Чарлз III стана първият монарх, който разкрива какви данъци плаща. По негово искане бяха огласени документи, които показват, че през миналата финансова година той е внесъл в британската хазна 12,9 млн. паунда. Това го поставя сред 100-те най-големи данъкоплатци на Обединеното кралство. Синът му принц Уилям пък е платил 7,76 милиона паунда.

От публикуваните кралски отчети става ясно също, че сумата, която кралското семейство получава от хазната, за да финансира дейността си, ще се удвои в рамките на три години и то ще може да разчита на близо 100 милиона паунда годишно, което е седем пъти повече от плащаните от краля данъци.

По принцип британските монарси нямат задължение да правят това, но през 1993 г. майката на Чарлз – кралица Елизабет II, решава доброволно да внася данъци върху доходите си от имоти и инвестиции. Той също го прави, още преди да я наследи на трона през 2022 г.

Досега обаче никога не е било съобщавано колко точно плащат монархът

и престолонаследникът.

Английски медии коментират, че промяната в публичността по този въпрос идва след призиви за по-голяма прозрачност около кралските финанси, включително от депутати. Те започнаха след серията от скандали около Андрю Маунтбатън-Уиндзор. По-малкият брат на краля до последно отказваше да напусне луксозната си къща близо до замъка Уиндзор, макар да изгуби всички титли и право да представлява короната заради приятелството си с осъдения за сексуални престъпления американски финансист Джефри Епстийн. Покрай сагата с неговия дом се разбра, че и други членове на кралското семейство разчитат на дворцови имоти срещу символичен наем, а някои от тях дори ги преотдават, без да е ясно дали плащат данъци върху тези приходи.

Кралят обаче съвсем легално получава солиден годишен доход от херцогство Ланкастър. То е създадено специално, за да даде на монарха независим източник на средства за официални и частни разходи.

Включва впечатляващо портфолио от земя, инвестиции и имоти, които

му носят по около 25 млн.

паунда годишно Други приходи, подлежащи на данъчно облагане, идват от частните му имения Балморал и Сандрингам.

Уилям пък получава доходи от херцогство Корнуол. Това е наследствено имение, разположено върху хиляди декари в няколко окръга, което развива редица дейности. Приходите от тях финансират офиса на престолонаследника и личния живот на семейството му.

Въпреки че публикуваните отчети показват, че Уилям е платил 34-процентова ставка, а баща му най-високата от 45%, те не дават подробна разбивка как е изчислен данъкът.

“Това прави огласяването на данните силно непрозрачно. Много е важно да знаем какви разходи са били приспаднати, за да се стигне до цифрата, върху която е плащан данък”, коментира пред Би Би Си Дан Нийдъл, основател на Tax Policy Associates.

А това изглежда още по-наложително, след като се разбра, че държавната субсидия за кралското семейство ще продължава да расте. Увеличението ѝ започна преди десетина години, като се обясняваше, че това се налага заради започнатото обновяване на Бъкингамския дворец.

Ремонтът на основната кралска резиденция струва 370 млн. паунда и трябва да приключи следващата година.

В петък обаче се разбра, че крал Чарлз III не възнамерява да живее в нея, както правеха предшествениците му през последните близо 200 г. Той и съпругата му Камила смятат

да си останат в близката Кларънс Хаус, която обитават от 2005 г.

Така все повече помещения от Бъкингамския дворец ще могат да бъдат отворени за туристи. Целта е да има приходи, с които тази историческа сграда в сърцето на Лондон да се издържа. Тя ще продължи да бъде основен офис на монарха и екипа му, както и място за приеми и посрещане на чужди делегации.

Принц Уилям също няма да използва Бъкингамския дворец за свой дом, когато наследи трона. Той вече обяви, че ще остане цял живот в имението в Уиндзор, което от година обитава със семейството си.

Сега продължаващото увеличение на субсидията се обяснява с необходимостта от засилване на киберсигурността в кралските резиденции и прехода им към по-екологично отопление. “Намаляване на монархията, за която говорят Чарлз и Уилям, не означава просто по-малко хора на балкона на Бъкингамския дворец по време на празници, а намаляване на всички разходи”, коментира бившият министър на вътрешните работи Норман Бейкър. Според него платените данъци от двамата показват колко сериозни приходи имат.