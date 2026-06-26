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Лукашенко замина за среща с Путин заради напрежението с Украйна

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Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

Президентът на Беларус Александър Лукашенко замина за Русия, за да се срещне с Владимир Путин на фона на напрежението с Украйна.  

Това става, след като Володимир Зеленски миналия петък даде ултиматум от една седмица на Минск да премахне станции за препредаване на сигнали, които се използват за насочване на руски атаки. В сряда Зеленски заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.

„Александър Лукашенко замина на работно посещение в Руската федерация. Днес ще се състои среща с Владимир Путин. Предвижда се държавните глави да обсъдят ключови въпроси от дневния ред на беларуско-руското сътрудничество, както и обстановката в региона и в света", се казва в публикация на беларуския канал „Първи пул" в приложението Телеграм, цитирана от БТА.

Според Украйна Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта. От своя страна Беларус казва, че Украйна и Западът подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.

Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски постави ултиматума за премахване на санкциите. 

Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

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