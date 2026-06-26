ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият съветник на Тръмп се призна за виновен за ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23120682 www.24chasa.bg

Най-старата атомна централа в света спря работа заради жегата

1328
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Атомна централа СНИМКА: pixabay

Най-старата действаща атомна електроцентрала в света спря работа заради жегата, Швейцарската АЕЦ "Бецнау" е временно спряна поради високите температури на водата в реката, използвана за охлаждане, съобщи компанията оператор днес, цитирана от ДПА.

Температурите на водата в река Ааре са достигнали 25 градуса по Целзий вчера и днес, съобщи енергийната компания "Акспо" (Axpo), на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

АЕЦ "Бецнау", разположена на остров в река Ааре в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 година.

Водата се извлича от река Ааре за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че сред целите на спирането на дейността са да бъде защитена екосистемата на реката и да се предотврати измирането на риба.

Веднага щом температурите на водата отново спаднат или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, съобщи "Акспо", информира БТА.

Във вторник мощността на реакторите вече беше намалена наполовина,.

Атомна централа СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание