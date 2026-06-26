Най-старата атомна централа в света спря работа заради жегата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-старата действаща атомна електроцентрала в света спря работа заради жегата, Швейцарската АЕЦ "Бецнау" е временно спряна поради високите температури на водата в реката, използвана за охлаждане, съобщи компанията оператор днес, цитирана от ДПА.

Температурите на водата в река Ааре са достигнали 25 градуса по Целзий вчера и днес, съобщи енергийната компания "Акспо" (Axpo), на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

АЕЦ "Бецнау", разположена на остров в река Ааре в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 година.

Водата се извлича от река Ааре за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че сред целите на спирането на дейността са да бъде защитена екосистемата на реката и да се предотврати измирането на риба.

Веднага щом температурите на водата отново спаднат или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, съобщи "Акспо", информира БТА.

Във вторник мощността на реакторите вече беше намалена наполовина,.