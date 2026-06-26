Бившият съветник на Тръмп се призна за виновен за задържане на класифицирани документи, грозят го 5 г. затвор

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Бившият съветник на Доналд Тръмп - Джон Болтън, се призна за виновен по обвинение в задържане на класифицирани документи. Първоначално той пледира невинен, но впоследствие промени позицията си. Болтън е заплашен със затвор до 5 години.

Бившият съветник по въпросите на националната сигурност на американския президент е задържал класифицирани документи, отнасящи се до националната отбрана, предаде Франс прес.

77-годишният Болтън бе обвинен през октомври от съд в Мериленд за разкриване и неправомерно притежание на документи, като обвененията бяха общо 18.

В крайна сметка обаче днес Болтън се призна за виновен само по обвинението за държане на документи, свързани с националната отбрана, съобщава БТА.