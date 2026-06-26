Тръмп обвини Иран, че нарушава прекратяването на огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран в нарушаване на прекратяването на огъня. Това стана след като четири ирански дрона са се насочили към товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток, а един от тях е ударил плавателния съд.

Тръмп написа в социалните мрежи, че четири ирански дрона са били изстреляни срещу кораби, преминаващи през стратегическия воден път. Един от тях е ударил горната палуба на „голям и много скъп" товарен кораб, причинявайки щети, но корабът е успял да продължи плаването си, пише turkiyetoday.

Той също така заяви, че американските военни са свалили останалите три дрона.

„Очевидно това е глупаво нарушение на нашето споразумение за прекратяване на огъня", написа Тръмп.

„Ислямската република Иран изстреля най-малко четири еднопосочни атакуващи дрона срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Един от дроновете сериозно удари горната палуба на голям и много скъп товарен кораб. Бяха нанесени щети, но корабът успя да продължи пътя си. Ние свалихме три други дрона. Очевидно това е глупаво нарушение на нашето споразумение за прекратяване на огъня", гласи поста на американския държавен глава.

По-рано в четвъртък Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман, като е повредил мостика на кораба. Посочва се, че няма пострадали и няма замърсяване на околната среда.