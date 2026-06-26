Тръмп: 100% мита за всяка държава, която наложи данък върху цифровите услуги на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мито върху всички стоки от „всяка държава, която налага данък върху цифровите услуги на американските компании", предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social той подчерта, че новото мито ще се прилага независимо от действащите търговски споразумения със САЩ.

Заплахата идва на фона на решението на Франция да запази своя цифров данък върху американските технологични компании. Миналата седмица, малко преди срещата си с Тръмп по време на форума на Г-7, френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция няма да се поддаде на натиска от Вашингтон и няма да отмени мярката.

Преди отпътуването си за срещата на върха във Франция Тръмп предупреди, че САЩ „няма да имат друг избор", освен да въведат 100% мита върху френското вино, ако Париж не премахне цифровия данък. От 2019 г. Франция облага с 3% приходите от цифрови услуги на компании с над 25 млн. евро приходи във Франция и 750 млн. евро глобални приходи.

Новият натиск от страна на американския президент идва само ден след като страните от Европейския съюз официално одобриха търговското споразумение със Съединените щати, договорено миналата година. То предвижда таван от 15% върху митата за европейския внос на американския пазар, пише БТА.

Тръмп вече нееднократно е заплашвал Франция със 100-процентни мита върху виното и шампанското заради цифровия данък.