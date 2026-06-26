Джей Ди Ванс се оприличи на Ричард Никсън

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс открои приликите, които намира между себе си и бившия президент Ричард Никсън. "Млад сенатор, вицепрезидент, автор на няколко бестселъра, мразен от медиите", каза той по време на беседа в президентската библиотека-музей "Ричард Никсън" в Йорба Линда, щата Калифорния.

Очакваният кандидат за президентските избори през 2028 г. бе в библиотеката, за да представи новата си книга "Причастие".. "Някак си прилича на Джей Ди Ванс. Винаги съм харесвал Ричард Никсън", добави американският вицепрезидент.

Ванс заяви още че скандалът "Уотъргейт", довел до оставката на президента Ричард Никсън, в днешно време би останал в новинарския поток за едва няколко часа. Той направи паралел между Никсън и настоящия президент Доналд Тръмп, като посочи, че и двамата са били обект на действия от страна на т.нар. "дълбока държава", предаде "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

След като говори за книгата и за своя духовен път, американският вицепрезидент насочи вниманието към наследството на 37-ия президент на САЩ, което според него "преживява своеобразен ренесанс".

"Ако аферата "Уотъргейт" гръмнеше утре, това ще да е новина за не повече от 12-ина часа. Мисълта, че това би довело до падането на президент, е абсурдна", заяви Ванс.

Скандалът „Уотъргейт" започва през 1972 г., когато петима мъже са заловени при проникване в щаба на Демократическата партия в комплекса „Уотъргейт" във Вашингтон. Разследването впоследствие разкрива, че хора, свързани с предизборната кампания на президента Ричард Никсън, са организирали незаконното подслушване и са се опитали да прикрият случилото се.

Ключова роля за разкриването на скандала играят журналистите от вестник „Вашингтон пост" Боб Удуърд и Карл Бърнстейн. Допълнителни доказателства идват от тайните аудиозаписи, правени в Белия дом, които показват, че Никсън е участвал в опитите за възпрепятстване на разследването.

През 1974 г. Върховният съд на САЩ постановява, че президентът трябва да предаде записите, отхвърляйки претенциите му за абсолютна изпълнителна привилегия. След като става ясно, че ще бъде подложен на импийчмънт и че губи подкрепата на собствената си партия, Никсън подава оставка на 8 август 1974 г. Той остава единственият американски президент, напуснал поста преди края на мандата си.

Малко след това наследникът му Джералд Форд го помилва, което предотвратява съдебно преследване срещу бившия президент.

"Ако погледнете историята за това как "дълбоката държава" свали Ричард Никсън, ще видите, че тя не се различава кой знае колко от това, което същите групи хора и същите институции се опитаха да направят с Доналд Тръмп по време на първия му мандат.", допълни Ванс.