Турция и Канада: Темата за отбраната ще е ключова на срещата на върха на НАТО

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан и министърът на външните работи на Канада Анита Ананд определиха срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, като историческа и посочиха отбранителната индустрия като една от най-важните теми, които ще бъдат в дневния ред в турската столица.

"За мен тази среща на върха е среща, към която имам много високи очаквания, защото отбранителната индустрия ще бъде един от акцентите в нея, както и това и как съюзниците трябва да работят заедно в този сектор, да интегрират веригите за доставки и да разгледат икономическите ползи от възможността да работят заедно", каза Анита Ананд по време на съвместното изявление с Хакан Фидан след срещата им в Отава, което беше излъчвано на живо в социалните мрежи.

Канадският външен министър подчерта, че бюджетът за отбрана на Канада е достигнал 2 процента от БВП през 2025 г., а целта е до 2035 г. той да нарасне до 5 процента.

Хакан Фидан на свой ред заяви, че срещата ще бъде историческа, защото геополитическата ситуация е достигнала до такава точка, че решенията които ще вземат съюзниците в НАТО ще бъдат още по-решаващи както по отношение на отбранителната индустрия, така по отношение на бъдещето на региона.

"Разбира се, има важни теми, които обсъждаме от няколко години в рамките на алианса. Сред тях са и разходите за отбрана. Това вече не е тема на спор и ние ще подчертаем това и по време на срещата на върха в Анкара. Държавите вече приеха това на политическо ниво. Отсега нататък остава да видим какво стъпки ще бъдат направени на практика", обясни турският външен министър.

Според него обаче сътрудничеството в отбранителната индустрия е сред най-важните теми в сравнение с обсъждането на военни сценарии и подготовката за реагиране при заплахи, както е било досега.

"През последните години, специално при войната между Русия и Украйна, както и при други войни, излезе за показ, че трябва да отстъпим крачка назад от сценариите за подготовка и да видим къде сме по отношение на отбранителната индустрия. Имаше много големи различия на политическо и стратегическо ниво. И това трябва да бъде поставено на масата за планиране. В това отношение отбранителната индустрия спря да бъде тема, която е приемана като подробност на срещите на НАТО и се нареди сред тези на най-стратегическо ниво. Затова срещата в Анкара ще има специален дневен ред, посветен на отбранителната индустрия и събития в този аспект", заяви Фидан.

Той коментира че по време на срещите на лидерско ниво ще бъде обсъдено как могат да бъдат синхронизирани различни възгледи по отношение на бъдещето на НАТО и как могат да бъдат изгладени трансатлантическите различия. Турският външен министър изрази надежда, че разговорите ще бъдат градивни и че президентът на страната-домакин на срещата на върха на НАТО - Реджеп Тайип Ердоган, ще изиграе ключова роля за това.