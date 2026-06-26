Двама загинали и 12 ранени при руски удар в Днепропетровска област

Двама души загинаха, а 12 бяха ранени при руска атака с безпилотен летателен апарат в украинския град Никопол в Днепропетровска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението Телеграм на началника на областната военна администрация Олександър Ганжа.

Сред ранените са две 12-годишни момичета, като и двете са настанени в болница в задоволително състояние. Петима възрастни също са приети за болнично лечение - от тях двама мъже на 53 и 43 години и 46-годишна жена са в тежко състояние.

Останалите ранени са получили медицинска помощ на място. При нападението е бил повреден и един микробус, пише БТА.