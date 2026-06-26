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Двама загинали и 12 ранени при руски удар в Днепропетровска област

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Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

Двама души загинаха, а 12 бяха ранени при руска атака с безпилотен летателен апарат в украинския град Никопол в Днепропетровска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението Телеграм на началника на областната военна администрация Олександър Ганжа. 

Сред ранените са две 12-годишни момичета, като и двете са настанени в болница в задоволително състояние. Петима възрастни също са приети за болнично лечение - от тях двама мъже на 53 и 43 години и 46-годишна жена са в тежко състояние. 

Останалите ранени са получили медицинска помощ на място. При нападението е бил повреден и един микробус, пише БТА. 

 

Днепропетровска област СНИМКА: АРХИВ

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