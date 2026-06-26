Над 50 000 души са в неизвестност след мощните земетресенията във Венецуела

Повече от 50 хиляди души се водят в неизвестност след двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела, съобщи днес Организацията на обединените нации (ООН), цитирана от Франс прес.

"Става дума за изключително сложна операция по спасяване. Повече от 50 хиляди души се водят изчезнали, а повече от 500 са загинали; разчистването на руините е колосална задача", казва Том Флечър, представител на ООН по въпросите на хуманитарната помощ, пред АФП в Женева, пише БТА.

Две силни земетресения над 7 по Рихтер удариха Венецуела в сряда вечерта местно време. Първият трус е бил от 7,2 по Рихтер с епицентър на 33 км от Сан Фелипе. Той е бил в 18:04 ч. местно време (1:04 ч. българско време). След 39 секунди е последвал още по-мощен трус от 7,5 с епицентър на 20 км от Морон. Трусът e усетен много силно в столицата Каракас, където сгради са се срутили, доставките на бензин са прекъснати, а хората викат за помощ изпод развалините.

Американската геоложка служба заяви, че е вероятно да има голям брой жертви и значителни щети, като вероятността за повече от 10 000 загинали след втория основен трус е 44%, а вероятността за повече от 100 000 загинали – 30%.

В района Чакао на столицата две сгради са се срутили напълно, затрупвайки хората вътре. Над 500 души издирват оцелели под руините. Международно летище Майкетия „Симон Боливар" също е засегнато сериозно и е затворено. Видеоклипове в социалните мрежи показват как пътниците се опитват да намерят подслон, докато отломки падат около тях. Влаковете и метрото също са спрени за неопределено време, а часовете за учениците са отменени.

Президенът на Венецуела Делси Родригес обяви бедствено положение. Тя съобщи за най-малко 32 загинали и 700 пострадали, като се очаква бройката да расте. Кметът на община Барута в столицата Дарвин Гонзалез съобщи, че трима души са загинали след срутването на две сгради. Градоначалникът увери, че останалите жители на сградата са били спасени. Над 20 вторични труса са регистрирани след първоначалните мощни земетресения. Най-тежко засегнатите райони са разположени по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуаира, Арагуа, Карабобо и Фалкон.

В момента на земетресенията повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигуряването на независимостта на страната от Испания. САЩ са заявили, че ще изпратят спасителни екипи, както и медицинска и хуманитарна помощ в страната. Страните от Латинска Америка също ще изпратят помощ, съобщи Би Би Си.

Венецуела се намира в сеизмично активна зона, където се срещат две тектонични плочи – Карибската и Южноамериканската. Според Американската геоложка служба второто и по-силно от двете земетресения днес е възникнало в резултат на „плитък страничен разлом" в близост до границата между тези плочи.

Това се случва, когато разломите или пукнатините между плочите, се придвижват хоризонтално. Трусът възниква, когато това движение се осъществи бързо. Според експертите това е най-силното земетресение в страната от повече от век насам. Най-мощното земетресение, регистрирано във Венецуела, е от 7,7 по Рихтер през 1900 г. Епицентърът му тогава е само на няколко километра от този на труса в сряда.