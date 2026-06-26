Тръмп: Иран все още има някакви военни способности, но не много

Иран все още е съхранил някакви военни способности, но те не са много. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес той написа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Иран е атакувал с щурмови дронове камикадзе най-малко 4 кораба, преминаващи през Ормузкия проток, което е "глупаво нарушение" на сключеното споразумение между Вашингтон и Техеран, пише БТА.

Тръмп обвини Иран в нарушаване на прекратяването на огъня, след като четири ирански дрона са се насочили към товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток, а един от тях е ударил плавателния съд.

Той написа в социалните мрежи, че четири ирански дрона са били изстреляни срещу кораби, преминаващи през стратегическия воден път. Един от тях е ударил горната палуба на „голям и много скъп" товарен кораб, причинявайки щети, но корабът е успял да продължи плаването си.

„Ислямската република Иран изстреля най-малко четири еднопосочни атакуващи дрона срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Един от дроновете сериозно удари горната палуба на голям и много скъп товарен кораб. Бяха нанесени щети, но корабът успя да продължи пътя си. Ние свалихме три други дрона. Очевидно това е глупаво нарушение на нашето споразумение за прекратяване на огъня", гласи поста на американския държавен глава.

По-рано в четвъртък Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд край бреговете на Оман, като е повредил мостика на кораба. Посочва се, че няма пострадали и няма замърсяване на околната среда.