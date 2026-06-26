Нетаняху: Израел остава в Южен Ливан, докато "Хизбула" не си предаде оръжията

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че израелската армия ще съхрани присъствието си в Южен Ливан, докато ливанското шиитско движение "Хизбула" не предаде оръжията си, предаде Франс прес.

Нетаняху направи това изявление непосредствено след обявяването на рамково споразумение между Израел, Ливан и САЩ.

"Най-важното нещо е Израел да остане в зоната за сигурност в Южен Ливан. Това е голямо постижение и ние ще го съхраним, докато "Хизбула" не бъде разоръжена", заяви Нетаняху в предварително записано видео, разпространено от израелските медии, пише БТА.

Израелската армия ще разреши на ливанската армия да установи контрол върху "две пилотни зони" в тази зона за сигурност.

По-рано американският държавен секретар Марко Рубио съобщи днес за рамково споразумение между Израел и Ливан след преговори във Вашингтон, предаде Ройтерс.

Междувременно израелските сили разпръснаха днес листовки над град Мансури в Южен Ливан, с които нареждат на жителите да напуснат района, съобщиха ливанските държавни медии. Това е първата подобна заповед, издадена след влизането в сила на примирието между Израел и „Хизбула".

Висш ливански военен представител заяви, че Израел наскоро е включил града в зоната, окупирана от неговите войски в Южен Ливан.

На 24 юни висши представители на Ливан и Израел съобщиха, че обсъждат предложение, подкрепено от САЩ, което предвижда отстъпването на територии, контролирани понастоящем от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), припомня БТА.

Предложеният план е част от най-скорошния кръг от преговори между Израел и Ливан във Вашингтон. В меморандума за разбирателство със САЩ иранската страна включи клауза, предвиждаща прекратяването на военните операции по всички фронтове, включително и в Ливан.

Във вторник Нетаняху заяви, че докато е министър-председател, Израел ще запази "буферната си зона" в Южен Ливан. От своя страна, Дани Данон, постоянният представител на Израел в ООН, изтъкна пред репортери, че Израел възнамерява да отстъпи някои от териториите, които контролира, на ливанската армия, въпреки че на този етап не е ясно колко голяма ще е територията, от която израелската страна е склонна да се изтегли.

"В крайна сметка искаме да се изтеглим обратно към реката Литани, за да позволим на ливанската армия да заеме тези позиции", уточни Данон. Река Литани се намира на около 30 километра северно от границата с Израел.

Ливан заяви, че една от основните цели, които ще преследва в преговорите, е гарантирането на пълното изтегляне на ЦАХАЛ от ливанските територии. Израелски представители посочиха, че ливанските военнослужещи, които ще участват в предложения план на САЩ, ще преминат през обучение и проверка, за да се гарантира, че те не са свързани с групировката "Хизбула". Междувременно Израел ще запази военното си присъствие в установената буферна зона покрай границата.

Ливански представител заяви, че двустранните разговори ще се съсредоточат върху определянето на срок за изтегляне на израелските сили и че крайният план ще бъде оповестен след края на преговорите в четвъртък.