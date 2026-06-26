Зеленски: Украйна е готова за преговори, но Русия трябва да направи първата крачка

Украйна отново потвърди готовността си за евентуални срещи на ниво лидери и за преговори за прекратяване на войната, но Русия трябва да направи първата крачка към мира, предаде Укринформ, позовавайки се на вечерното видеообръщение на украинския президент Володимир Зеленски.

"Украинските войници доказват всеки ден прецизната сила на Украйна. Наказателните удари на Украйна с дълъг и среден обсег се прилагат изцяло. Това са нашите справедливи отговори към Русия за тази война - война, която Русия започна и тя трябва да бъде тази, която ще я прекрати", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Русия трябва "да се изтегли от Украйна заедно с войната си".

"Ние не искаме война. Украйна е отправила предложения към нашите ключови партньори, а приятелите на (руския президент Владимир) Путин също са чули от нас, че срещата е възможна и че прекратяването на тази война е възможно. Русия трябва да направи тази крачка към мира", заяви Зеленски.

Украинският президент благодари на всички, които работят рамо до рамо с Украйна, за да подтикнат Русия към дипломация и да помогнат за защитата на Украйна и спасяването на човешки животи, пише БТА.

В началото на месеца Зеленски покани Путин да се срещнат на неутрална територия. Той предупреди руския си колега, че ако не сложи край на войната, рискува собственото си оцеляване.

Зеленски отправи искането си в отворено писмо, което е първото публично послание, което пише директно до Путин, откакто Русия започна инвазията си през 2022 г.

"Виждаме, че САЩ са изцяло фокусирани върху въпроса с Иран, и би било погрешно просто да чакаме, докато войната в Европа отново се превърне в център на вниманието им. Украйна предлага да се сложи край на тази война чрез пряк диалог между нас и вас", се казва в призива за преговори.

В него украинският лидер заяви, че народът му остава непоклатим, но у руснаците вече се виждат сериозни знаци на нарастваща умора и са готови за мир.

"Но сега всички можем да видим, че руснаците най-накрая започват да се чувстват все по-неудобно с тази реалност - с факта, че войната носи все повече и повече негативни последици за държавата им. Знаем, че 63 на сто от вашите загуби на бойното поле представляват загинали войници, докато само 37% - ранени. В XXI век никоя армия не може да си позволи такова съотношение. А делът на загиналите ще продължава да нараства", предупреди Зеленски.

Добавя, че само за май са били убити и ранени 30 хил. войници на Кремъл, като това число се повтаря от месец на месец. Според украинеца преговорите лице в лице биха могли да се проведат на неутрална територия като Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Зеленски декларира, че Киев е готов за пълно прекратяване на огъня по време на разговорите, и предлага размяна на всички военнопленници.

Писмото му завършва с мрачна заплаха към Путин, в случай че предложението за мир бъде отхвърлено: "Украйна ще продължи да се бори за своето съществуване. До нас ще са онези, които ни подкрепят. Но и вие ще трябва да се борите много по-усилено за собственото си съществуване - не за това на Русия, а за вашето, г-н президент".

Впоследствие руският лидер, без да е чел писмото, постави под съмнение дали изобщо е възможно да се стигне до някаква среща или споразумение.

"Дали Зеленски е легитимен представител на Украйна - това е въпрос, който трябва да решат юристите чрез правен анализ", коментира Путин.

Това е стар негов аргумент, тъй като редовният мандат на украинския президент приключи през 2024 г., но поради правилата на конституцията на страната при военно положение не могат да се проведат нови избори. По-късно Кремъл потвърди, че писмото на Зеленски е било предадено на руския лидер.

Вашингтон посрещна положително новината за призива на Зеленски и окуражи воюващите страни да се срещнат. "Мисля, че би било чудесно, ако се срещнат. Трябва да го направят", каза президентът Доналд Тръмп.

На въпрос за компромисите, които те ще трябва да направят, той отговори, че по-скоро не би искал да коментира. "Искам всяка от тях да направи определени компромиси и мисля, че ще го направят", добави републиканецът.

На свой ред Париж определи действията на Киев като добра инициатива. "Винаги сме подкрепяли преки преговори между Украйна и Кремъл. Смятам, че именно двете страни могат да изградят както пътя до постигане на прекратяване на огъня, така и мирен план. Европейците могат да помогнат за това", заяви президентът Еманюел Макрон

И Европейската комисия (ЕК) приветства писмото на Зеленски. Оттам заявиха, че Европа и Украйна. "Това е нов израз на намерение за истински преговори", каза неин говорител. Според председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен водената от Русия война срещу Украйна се превръща в заплаха за страните по източната граница на ЕС. Думите и дойдоха, след като морски дрон се взриви в румънското черноморско пристанище Констанца. "Нашата солидарност с всяка изложена на тези заплахи страна членка е абсолютна", подчерта Фон дер Лайен. Впоследствие стана ясно, че дронът е украински, а не руски. Киев призна в изявление, че е изгубил контрол над устройството.