САЩ удариха Иран заради нападнат кораб в Ормузкия проток

САЩ възобновиха ударите си срещу Иран тази нощ, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран в "глупаво нарушаване" на примирието заради атака срещу товарен кораб в Ормузкия проток.

САЩ са възобновили ударите си срещу цели в Иран, съобщи централното командване в Тампа, Флорида. Според американските съобщения ударите са срещу ракетни установки на Иран. Поразени са били също складове с боеприпаси и дронове, както и брегови радари на Иран.

В четвъртък товарен кораб бе ударен с дрон-камикадзе от Иран, което спря операцията на ООН по изтеглянето на 11 000 моряци, блокирани на съдове в региона. При атаката срещу кораба засега не се съобщава да има жертви.

Минути преди да започнат американските ответни удари президентът Доналд Тръмп обяви на въпрос как ще отговори на иранската атака: "Сега ще видите какво ще се случи!".

Американските удари започнаха по-малко от седмица, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и Иран обявиха в Швейцария 60-дневно примирие. В този период трябваше да бъде отблокиран Ормузкия проток и да започнат доставките на петрол от страните в Персийския залив. 60-те дни бяха определени и като срок, в който да бъде постигнато окончателно мирно споразумение.