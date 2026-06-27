Марко Рубио: В споразумението между Иран и Ливан има ясна процедура за разоръжаване на "Хизбула"

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Рамковото споразумение, постигнато с Израел и Ливан, установява "ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на "Хизбула" и ликвидиране на нейната инфраструктура". Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предадоха Ройтерс и ДПА.

Споразумението дава възможност на Израел да се върне към границите си, веднага щом бъде отстранена заплахата за неговите граждани, и създава тристранна група за военна координация за Ливан, подпомагана от САЩ, заяви Рубио в изявление. Споразумението е "първа стъпка" към постигането на мир между Израел и Ливан, добави държавният секретар. "Точно това заслужават тези две нации", посочва Рубио, цитиран от БТА.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху похвали споразумението, наричайки го "сериозен удар" по Иран, като заяви, че то позволява на Израел да остане в "зоната за сигурност", която е създал в Южен Ливан.

Официални представители заявиха, че в основата на споразумението стоят два пилотни проекта, насочени към прехвърляне на контрола върху определени контролирани от Израел райони към ливанските въоръжени сили.

Американските въоръжени сили ще проверяват дали "Хизбула" вече не действа в тези райони, съобщи американското информационно издание Аксиос, позовавайки се на американски и израелски официални лица.

Ливански представители заявиха, че първоначалните мерки, обявени вчера, бележат напредък към постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия.

Но "Хизбула", която действа независимо от ливанското правителство, не участваше в преговорите. Шиитската групировка заяви вчера, че не се счита за обвързана с рамковото споразумение. Хасан Фадлала, член на парламентарния блок на "Хизбула", го подложи на остра критика в интервю за ливанската медия "Маядин".

Фадлала заяви, че "Хизбула" ще се противопостави на всякакви правителствени мерки, произтичащи от споразумението, ще запази оръжията си и ще окаже съпротива на опитите на властите да наложат споразумението на ливанския народ.

"Нашето противопоставяне е сериозно и ние няма да позволим на властите да изпълнят ангажиментите си на терен", обеща той.

Споразумението създава риск от "гражданска война", ако властите го приложат, предупреди още Фадлала, цитиран от Франс прес.

Подписването се състоя само няколко часа след като Израел отново атакува бойци на "Хизбула" в Южен Ливан, което подхрани опасенията, че преговорите може да се провалят.

Примирието между "Хизбула" и Израел е в сила от 19 юни и като цяло се спазваше през последните дни, но остават сериозни разногласия относно бъдещето на Южен Ливан, които преговорите във Вашингтон имаха за цел да започнат да разглеждат. Израел многократно е настоявал, че ще изтегли войските си едва след като "Хизбула" бъде напълно разоръжена и вече не представлява заплаха за северната част на Израел.

Телевизия "Ал Джазира" цитира лидера на "Хизбула" Наим Касем, който заяви снощи, че Израел трябва да напусне Ливан безусловно.

Ситуацията в Ливан е тясно свързана с по-широките дипломатически отношения между САЩ и Иран.