Ново земетресение с магнитуд 4,9 във Венецуела, правителството ограничава достъпа до най-засегнатата зона

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Вчера следобед ново земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела. То се случи дни след като две последователни земетресения разрушиха сгради и отнеха живота на близо 1 000 души, предаде Ройтерс.

Очевидци в Каракас и Маракай са усетили труса, който е с магнитуд 4,9 според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Отчаяни венецуелци и спасителни екипи издирват оцелели след предишното земетресение. Чуждестранните спасителни екипи и хуманитарната помощ едва започнаха да пристигат в опустошените райони почти два дни след трусовете, отбелязва Ройтерс.

Правителството съобщи, че 172 души остават затрупани, 920 са загинали и 3 360 са ранени, докато на един уебсайт са регистрирани над 50 000 души, обявени за изчезнали, пише БТА.

Разочарованието нарастваше поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции, след като земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 опустошиха части от Каракас и околните райони в сряда вечерта.

Доклад на ООН оцени преките щети на около 6,7 милиарда долара. Град Морон, намиращ се близо до епицентъра, все още е без електроенергия, съобщи пред Ройтерс местният началник на пожарната.

Чуждестранни спасителни екипи – включително и от страни, които отдавна са в конфликт с Венецуела – започнаха да пристигат късно в четвъртък и вчера.

Заради трусовете правителството на Венецуела ограничава от тази вечер достъпа до най-засегнатия от мощните земетресения район, обяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабельо в телевизионно обръщение, цитирано от Франс прес.

Достъпът до района на Ла Гуайра ще бъде "ограничен от 20 часа", заяви той. Малко по-рано временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес призова населението да не пътува към Ла Гуайра, намираща се на около 40 километра от Каракас, с цел да се улеснят спасителните операции.

Група местни жители и близки на хора, затрупани под развалините на сграда в Каракас, засегната от силните земетресения във Венецуела, освиркаха снощи временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, както установи журналистка от АФП.

"Стига вече с политическата кампания в разгара на трагедия като тази, която преживяваме", извикаха те към лидерката, която беше на посещение в луксозен квартал на столицата, близо до сграда, която се срути при земетресението. Те обвиниха правителството, че "не прави нищо за народа".

По-рано Родригес заяви в Екс, че е разговаряла по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, отбелязва Ройтерс. Те са изразили подкрепата си за страната, засегната от земетресенията, взели близо 1000 жертви.