Иран твърди, че е нанесъл удари по американски позиции в отговор на атаката

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Ответни удари по американски военни позиции е нанесъл Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), съобщиха оттам. Гвардията не предостави подробности за американските позиции, които е атакувала в региона, предаде Ройтерс.

Изявлението на Иранската революционна гвардия беше направено, след като близката до режима агенция ИСНА публикува по-рано изявление, за което твърдеше, че е от КГИР.

В него се казваше, че отговорът на КГИР на поредната американска атака срещу Иран ще бъде "бърз и решителен". По-късно изявлението беше изтрито от сайта на агенцията, пише БТА.

В него КГИР заяви, че е отблъснал атака на САЩ срещу остров Сирик, който се намира на брега на Ормузкия проток.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс посочи, че "на насилието ще бъде отговорено с насилие", след като САЩ нанесоха удар срещу Иран вследствие на атака срещу търговски кораб.

"Ако имат разногласия относно начина, по който се прилага меморандумът за разбирателство, могат да вдигнат телефона", добави Ванс в Екс.

САЩ възобновиха ударите си срещу Иран тази нощ, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран в "глупаво нарушаване" на примирието заради атака срещу товарен кораб в Ормузкия проток.

САЩ са възобновили ударите си срещу цели в Иран, съобщи централното командване в Тампа, Флорида. Според американските съобщения ударите са срещу ракетни установки на Иран. Поразени са били също складове с боеприпаси и дронове, както и брегови радари на Иран.