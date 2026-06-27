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Швейцария пак би температурния си рекорд за юни

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В Швейцария температурите удариха 38,8 градуса. СНИМКА: АРХИВ

Швейцария пак подобр най-високата температура, регистрирана някога през юни. Това стана, след като в северния град Бюл бяха измерени температури от 38,8 градуса, предаде Франс прес. Така бе подобрен предишният рекорд от 38 градуса, установен в същия град ден по-рано. 

"Жегата не отслабва", подчерта в Екс националната метеорологична служба, като подчерта, че измерените в Бюл 38,8 градуса (в станцията в Бюл-Бининген) са "най-високата температура, регистрирана някога (на това място) от началото на измерванията през 1897 г."

Отчетените предния ден 38 градуса счупиха рекорд за месец юни, поставен през 1947 г., предаде БТА.

Метеорологичната служба предупреди освен това на своя уебсайт, че днешният ден може да бъде още по-горещ, като оцени като "вероятни" температури до 39 градуса, а в Базел дори до 40. Ако тази температура бъде достигната, това ще бъде рекорд в северната част на Алпите в Швейцария, според същия източник.

Абсолютният температурен рекорд в Швейцария е 41,5. Той е регистриран в Гроно, в кантона Граубюнден, на юг от Алпите, на 11 август 2003 г.

Горещата вълна залива Западна Европа. Ситуацията във Франция е една от най-обезпокоителните в цяла Европа - през последните дни 55 души се удавиха в опит да се разхладят от палещото слънце, болниците са претоварени, властите спряха два ядрени реактора, различни мероприятия бяха отменени, училища затвориха, а консумацията на алкохол на обществени места е забранена.

От жегите страда и Великобритания, която в петък за трети пореден ден счупи рекорда за най-висока отчетена юнска температура - 36,9° в Съфолк. 

И в България този уикенд ще е първият наистина горещ за годината, но жегите няма да достигат рекорди. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, най-топло ще е в югозападните райони, прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В Швейцария температурите удариха 38,8 градуса. СНИМКА: АРХИВ

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