Двама убити в Днепропетровска област и един в Сумска област при руски удари с дронове

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Двама пътници в микробус бяха убити снощи при руски удар с дрон в югоизточната Днепропетровска област в Украйна, а друг човек е загинал в граничната Сумска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Областният управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа написа в приложението Телеграм, че двама души са били убити и 12 ранени, включително две деца, при удара в Никопол.

Градът е разположен на срещуположния бряг на река Днепър срещу контролираната от Русия Запорожка АЕЦ и често става цел на руските атаки.

В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село, извън регионалния център, пише БТА.

Междувременно броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна шестима души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров, цитиран от Укринформ.

“Броят на ранените хора при вражеска атака срещу Запорожие през нощта нарасна до шестима, включително дете”, написа Федоров.

В района са нанесени три удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки.

Според Федоров всички пострадали са получили необходимата медицинска помощ.